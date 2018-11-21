США разрешили вести бизнес с En+ до января

Срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго» продлен, сообщает минфин США.

Теперь сделки и продажа активов должны быть завершены до 21 января, передает ТАСС.

Напомним, США уже не раз переносили крайний срок завершения сделок.