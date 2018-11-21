США оценили украинскую провокацию в Черном море в 10 млн долларов

Соединенные Штаты выделят Украине помощь в размере 10 млн долларов после провокации с нарушением российской государственной границы, сказано в заявлении замглавы пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

В заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства говорится, что в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее «необоснованные» действия 25 ноября в Керченском проливе Госдеп с одобрения Конгресса «выделит дополнительно 10 млн долларов (…), чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины», передает ТАСС.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.

В начале декабря политик и публицист Патрик Бьюкенен опубликовал статью, в которой призвал Америку задуматься над тем, какое ей дело до того, кто контролирует Керченский пролив и почему США позволяют себя постоянно втягивать в чужие конфликты.