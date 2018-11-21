В США отказались считать Украину стоящей причиной для войны с Россией

Америке стоит задуматься над тем, какое ей дело до того, кто контролирует Керченский пролив и почему США позволяют себя постоянно втягивать в чужие конфликты, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в своей статье для The American Conservative.

Он также задался вопрос, президент России Владимир Путин спровоцировал столкновение на море в районе Керченского пролива, или провокатором был украинский президент Петр Порошенко? Бьюкенен отмечает, что Порошенко не мог не знать, что он рискует, и что Россия может оказать сопротивление, передает RT.

Публицист объясняет действия украинского лидера тем, что показатели поддержки Порошенко существенно просели, поэтому он пытается сделать что-нибудь эффектное и сенсационное.

Возникают вопросы, отмечает Бьюкенен: разве контроль над Керченским проливом – это дело США, какое отношение Америка имеет к этой ссоре, и почему американские стратеги хотят, чтобы мы предъявили претензии России из-за Крыма?

«Если Украина в 1991 году имела право отделиться от России, то почему Крым, Донецк и Луганск не имеют права отделиться от Киева? Почему мы позволяем втягивать себя в чужие конфликты, начиная с вопроса о том, кому принадлежат островки в Южно-Китайском море, кто должен владеть Сенкаку и Южными Курилами, и кончая тем, имеет ли Приднестровье право отделиться от Молдавии, а Южная Осетия и Абхазия от Грузии, если Грузия отделилась от России?», – пишет он.

Бьюкенен призывает задуматься, неужели американцы «действительно готовы пойти на такой риск, как война с Россией или Китаем, за право владения этими территориями».

Ранее экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что нельзя позволить Украине втянуть Германию в войну с Россией.