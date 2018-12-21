Глава компании Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников, по версии журнала Forbes он понес самые большие убытки в уходящем году.

«Уходящий год выдался ужасным для Марка Цукерберга. Скандалы с утечкой пользовательских данных, видимо, еще долго будут преследовать Facebook и создателя соцсети», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Состояние миллиардера сократилось на 18,7 млрд долларов до 52,5 млрд долларов. Сообщается, что Цукерберг оказался единственным американцем в списке главных неудачников уходящего года.

В рейтинг аутсайдеров также попали владелец бренда Zara Амансио Ортега, потерявший за год 16,2 млрд долларов, владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер, лишившийся (14 млрд долларов, основатель интернет-гиганта Tencent Ма Хуатэн, чье состояние сократилось на 10,1 млрд долларов, владелец одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов мира America Movil Карлос Слим Элу, который потерял 9,3 млрд долларов.

Ранее власти Британии оштрафовали Facebook за неспособность защитить данные пользователей. Напомним, в апреле 2018 года, после того, как стало известно, что Facebook допустила утечку данных 50 млн пользователей, Марк Цукерберг лишился почти 8 млрд долларов за пару дней.