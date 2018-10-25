Власти Британии оштрафовали Facebook за неспособность защитить данные пользователей

Британские власти обязали Facebook выплатить штраф в 500 тыс. фунтов (644 тыс. долларов) за сотрудничество с компанией Cambridge Analytica, собравшей персональные данные более 87 млн пользователей соцсети для продвижения контекстной рекламы политического содержания.

Британские власти подчеркивают, что Facebook предоставил разработчикам приложений доступ к данным людей «без явного согласия», пишет The Guardian.

Штраф, который представляет незначительную сумму для компании, заработавшей в 2017 году 40,7 млрд долларов, является максимально возможным в соответствии с старым законодательством о защите данных.

Весной Facebook после скандала с утечкой данных заявила об улучшении системы контроля конфиденциальности пользователей.

В то же время США, Евросоюз и Великобритания потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.