В Якутии оценили эффект строительства моста через Лену

Возведение моста через Лену приведет к росту валового регионального продукта (ВРП) Якутии на 2,5-3% в год, сообщила министр экономики республики Майя Данилова.

«Со строительством моста возрастет загрузка промышленных предприятий, повысится привлекательность создания новых производств. Запуск моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 2,5-3% ежегодно», – приводит слова Даниловой портал правительства республики Саха (Якутия).

Она добавила, что благодаря строительству моста в зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы жители не только Якутска, но и центральных, восточных и западных районов республики. Это 83% населения региона.

Данилова отметила, в результате сокращения транспортных расходов изменятся цены на товара и услуги. Семья из трех человек, по ее оценкам, сможет высвободить из бюджета около 6 тыс. рублей в месяц.

Гендиректор Агентства инвестиционного развития Якутии Александр Кондрашин сообщил, что строительство моста позволит вовлечь в хозяйственный оборот страны с круглогодичным транспортным доступом ресурсы, которые оцениваются в 216 трлн рублей, что в 2,3 раза превышает ВВП страны.

«Мы говорим о 894,2 тыс. тонн золота, 918,8 млн тонн нефти, 2279,2 млрд кубометров природного газа, 6888 млн тонн каменного угля, 1057,5 млн карат алмазов», – сказал он.

Вопрос о строительстве моста через Лену журналист из Якутии задал президенту Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Путин уточнил, что в этой ситуации нужно точно просчитать стоимость моста и отдачу от его строительства.

В 2017 году глава Минтранса Максим Соколов говорил, что проект строительства моста может быть включен в новую госпрограмму транспортной системы до 2025 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о еще советском проекте строительства моста через Лену.