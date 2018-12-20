Бывший украинский чиновник оставил без отопления соседей по дому

Жильцы многоквартирного дома в Керчи остались без отопления из-за коммунальной аварии – под квартирой, принадлежащей экс-мэру города Олегу Осадчему, прорвало трубу. Бывший украинский чиновник отказался предоставить доступ к общим коммуникациям, и в управляющей компании решили перекрыть тепло во всем доме.

Прокуратура, управляющая компания и администрация Керчи предложили оставшимся без отопления жильцам альтернативу – протянуть трубу с кипятком вдоль стен буквально над головами людей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что авария произошла еще в середине ноября, но о сложившейся ситуации стало известно общественности лишь спустя месяц, когда о проблеме рассказали крымские СМИ.

Выяснилось, что без отопления осталась, в частности, ветеран войны Валентина Грибовская.

Дочь женщины Виолетта рассказала, что отопление было отключено без предупреждения. Устранить порыв рабочие не могли: коммуникации проходят под квартирой бывшего мэра Керчи Олега Осадчего, который слесарей к себе не пустил.

Отмечается, что Осадчий, еще будучи мэром, «выкупил весь первый этаж, сделал в своей огромной квартире шикарный ремонт и подключил автономное отопление». Теперь у него «свой котел», а трубы соседей «выполняют функцию обогрева его пола».

Сначала от тепла отключили половину дома, то есть девять квартир. После решили провести трубу через квартиру Валентины Грибовской.

«По стенам идут провода с электричеством в наши квартиры. И что, рядом с ними будут проходить тепловые трубы? В любой момент их прорвет, тогда люди просто обварятся либо будет пожар», – пояснила дочь ветерана.

При этом больше всего жильцов возмутило, что управляющая компания решила применить данную альтернативу без согласований и письменных разрешений.

Люди начали писать жалобы в различные инстанции и ведомства, в том числе в Государственную думу.

В итоге один из депутатов Госдумы, чье имя не называется, решил лично позвонить главе администрации Керчи и обсудить с ним сложившуюся ситуацию.

После в квартиру ветерана пришли специалисты управляющей компании и установили более мощный кондиционер для обогрева квартиры. Однако остальные жильцы дома «так и мерзнут».

Тем временем в управлении ЖКХ администрации Керчи и в управляющей компании заявили, что специалисты отдела по реформированию жилья и эксплуатации якобы предложили людям перейти на «альтернативную схему теплоснабжения», но те по какой-то причине отказались.

«Мы уговаривали хотя бы временно согласиться на такой вариант, но они не хотят так. И это их право», – прокомментировали ситуацию в коммунальной службе.

Также была подтверждена информация о том, что специалисты управляющей компании не смогли попасть в квартиру к Осадчему, под которой расположены все коммуникации.

«По идее, должны быть люки, которые давали бы доступ к канализации. Но собственник квартиры сделал себе индивидуальное отопление, залил полы бетоном, а вместе с полами – и все коммуникации», – сообщила представитель УК «Жилсервис Керчь» Виолетта Луговая.

Она предположила также, что у соседей имеется «личный конфликт с бывшим мэром Керчи, поэтому на диалог они не идут».

«Мы закупили материал, приехали, но жильцы нас выгнали с инструментами. На прошлой неделе мы подали иск к Олегу Осадчему в прокуратуру, он пока в процессе», – добавила Луговая.

Олег Осадчий возглавлял Керчь с 1998 года по 2014 год. Отметим, что в прошлом он не раз привлекал внимание СМИ; например, в феврале 2015 года в отношении экс-мэра было возбуждено уголовное дело. Бывшего чиновника отправили под стражу за превышение должностных полномочий; по версии следователей, речь шла о земельной афере.

Однако весной того же года Осадчий был отпущен под домашний арест – якобы из-за проблем со здоровьем.

Осенью 2015 года его оштрафовали на 200 тыс. рублей, дело уже прекращено.