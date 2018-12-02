Кадыров оценил запрет Украины на въезд мужчин из России

Украинский президент Петр Порошенко «грубо и бесчеловечно» ущемил права миллионов человек, запретив въезд на территорию страны российским мужчинам, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Петр Порошенко лишил украинцев Родины. Президент Украины думал, что закрыв для мужского населения России границу, нанесет удар по русским и другим народам нашей страны. Но на самом деле он сделал то, что не приходило в голову известным в истории человечества диктаторам», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров напомнил, что по официальным данным в России проживают более 2 млн украинцев. Он подчеркнул, что русских, родившихся и выросших на Украине, невозможно сосчитать.

«И вот Петр Порошенко лишил их права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине», – написал глава Чечни.

Он отметил, что, в отличие от Порошенко, российский президент «не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование».

«Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек», – заключил Кадыров.

Напомним, Госпогранслужба Украины запретила въезд мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Владимир Путин заявил, что в ответ на ограничение въезда россиян на Украину Москва не будет вводить ответных ограничений, а облегчит режим пребывания и получения гражданства.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев.