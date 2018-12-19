ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе

Сотрудники ФСБ уничтожили в Ставрополе членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», заподозренных в подготовке теракта.

«При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России. Ответным огнем члены международной террористической организации «Исламское государство*» были нейтрализованы», – цитирует ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30,ч. 2 ст. 205 («покушение на теракт организованной группой»), ч. 2 ст. 205.5 («участие в деятельности террористической организации»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

Расследование продолжается.

Ранее во вторник руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев сообщал, что за пять лет предотвращены четыре теракта против российских военнослужащих.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что в России в 2018 году уничтожены 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп.