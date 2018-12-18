В ФСБ сообщили о предотвращении четырех терактов в войсках

Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратили четыре теракта против российских военнослужащих, сообщил руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

«Серьезной угрозой остается терроризм. Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок», – сказал он в интервью ТАСС.

Юрьев также сообщил, что военная контрразведка уделяет внимание сохранности оружия и боеприпасов в воинских частях и формированиях. Так, за пять лет из незаконного оборота изъято более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств, более 32 тонн взрывчатых веществ.

Генерал-полковник также сообщил, что одна из важных частей работы этого департамента – борьба с коррупцией. «На основании материалов, предоставленных военной контрразведкой, следственными органами (за пять лет) возбуждено более 7,5 тысяч уголовных дел коррупционной направленности. Возвращено в доход государства около 25 млрд рублей, предотвращено нанесение ущерба более чем на 50 млрд», – сообщил Юрьев.

Ранее в декабре директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России в 2018 году уничтожены 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп.