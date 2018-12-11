В России в 2018 году ликвидированы 65 террористов

В России в 2018 году уничтожены 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

«В ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп. Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», – сказал Бортников, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что обстановка в России в сфере противодействия терроризму остается сложной, но контролируемой правоохранителями. «В результате реализации комплекса мер в текущем году значительно снизилось число совершенных преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов», – сказал Бортников.

«Скоординированная деятельность всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить террористических проявлений в ходе проведения выборов президента Российской Федерации и Чемпионата мира по футболу 2018 года», – отметил он.

Также в России в 2018 году пресечена деятельность 37 террористических ячеек, которые планировали теракты на Северном Кавказе. Кроме того, силовики в 2018 году закрыли въезд в Россию более 10 тыс. лиц, подозреваемым в террористической деятельности. Также не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Одновременно в 2018 году в России прекращена работа более 64 тыс. сайтов с противоправной информацией, свыше 47 тыс. из них содержали материалы о террористах.