Лоза рекомендовал Пугачевой не изображать «девочку-припевочку»

Известный своими язвительной критикой музыкант Юрий Лоза рекомендовал Алле Пугачевой не «изображать девочку-припевочку» во время концерта по случаю ее возвращения на сцену спустя почти 10-летнего перерыва.

По мнению музыканта, возраст – еще не приговор. «В любом возрасте есть хорошее, можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст, – приводит слова Лозы «МК».

Он также добавил, что в семьдесят лет уже не стоит «изображать «мальчика-хотюнчика» или «девочку-припевочку», а применить накопленные «мудрость, зрелость, опыт».

Советский музыкант также высказался о причинах возвращения певицы на сцену, заявив, что это нормально и как в семейной жизни: «То хочется уйти, то хочется вернуться».

«Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то нет», – заключил артист.

Лоза отметил, что на юбилейное шоу Аллы Борисовны его не пригласили. Причина, с его слов, в том, что он никогда не писал для нее и не пересекался с ней.

Напомним, спустя почти 10-летнего перерыва примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева заявила, что весной следующего года проведет юбилейный концерт в Кремлевском дворце.