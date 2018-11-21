Преемницу Меркель одолели телефонные хулиганы

Когда Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимала пост премьер-министра земли Саар, ее личный номер телефона находился в открытом доступе, чтобы быть ближе к гражданам, однако после избрания главой ХДС число неуместных звонков заметно возросло, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В результате Крамп-Карренбауэр в целях защиты своей семьи распорядилась убрать из общественного доступа ее личный номер телефона, передает ИноТВ сообщение телеканала.

Объясняя свое решение, преемница Ангелы Меркель заявила, что стала получать гораздо больше звонков, нарушающих «границы хорошего поведения и вкуса».

Сообщается, что прежде, когда телефон Крамп-Карренбауэр был общедоступен, ее супруг, Гельмут Карренбауэр, нередко отвечал на звонки и брал на себя заботу о некоторых проблемах граждан. После избрания Аннегрет генеральным секретарем ХДС Гельмут Карренбауэр на полях партийного съезда христианских демократов дал понять, что поступающие звонки причиняют ему все больше неудобств.

Теперь по известному до сих пор личному номеру Аннегрет Крамп-Карренбауэр дозвониться до нее уже нельзя.

В начале декабря новым председателем правящей в ФРГ партии ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности нового лидера христианских демократов.