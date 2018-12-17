Песков пословицей ответил на запрет россиянам контактировать в Давосе с американцами

Российские предприниматели легко компенсируют контакты с американскими бизнесменами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с помощью встреч с представителями других стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае форум предпочитает очень внимательно относиться к теме вот этих вот ограничений, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов, в отношении некоторых наши предпринимателей. И они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Речь идет о том, что организаторы форума в Давосе намерены оградить американских бизнесменов от российских в связи с режимом санкций.

«В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать предпринимателями из других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает, поэтому какие-то модальности работы будут вырабатываться», – добавил Песков.

Он отметил, что в целом Кремль приветствует решение организаторов форума в Давосе разрешить россиянам принимать участие в этом мероприятии, передает ТАСС.

«Мы приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям», – отметил Песков.

В субботу стало известно, что официальная делегация России примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Премьер Дмитрий Медведев сообщал, что Россия не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения по участию российских бизнесменов. Речь шла о запрете на посещение Давоса совладельцу «Русала» Олега Дерипаски, владельца группы «Реновы» Виктора Вексельберга и главы ВТБ Андрея Костина.