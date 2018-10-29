Россия откажется от участия в Давосском форуме, если туда не пустят Дерипаску и Вексельберга

Россия не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения по участию российских бизнесменов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме», – сказал глава правительства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе, который состоится в январе 2019 года.

На эту информацию уже отреагировали в Совете Федерации и Кремле.