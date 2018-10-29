В Совфеде оценили запрет Вексельбергу, Дерипаске и Костину участвовать в Давосе

«К сожалению, международные площадки всё больше прогибаются под американским давлением. Давосский форум показал, что не является самостоятельной структурой», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя отказ Дерипаске, Вексельбергу и Костину в участии в Давосском форуме.

«Давосский форум – это место, где обсуждаются глобальные проблемы мировой экономики и где участники заглядывают в стратегическое будущее цивилизации. Если в прошлом году обсуждались блокчейн, криптовалюты и многие другие инновационные платёжные инструменты, то в этом году планируется обсуждать искусственный интеллект в цифровой экономике», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Конечно, быть участником такого форума – важно. Костин, Вексельберг и Дерипаска – это лица российского бизнеса, профессионально владеющие тематикой мировой экономики и участие в ней российских компаний. Поэтому для российской делегации – это потеря. В то же время - это сигнал к тому, что мировой бизнес находится под влиянием политических амбиций США. Это продолжение санкционной войны против России, это продолжение гибридной войны», – считает Морозов.

«К сожалению, международные площадки всё больше прогибаются под американским давлением. Давосский форум показал, что не является самостоятельной структурой. В таком случае из россиян вообще нет смысла никому ехать. Мы должны ответить на этот вызов коллективным решением», – подчеркнул Морозов.

Напомним, что Financial Times со ссылкой на два источника сообщило: бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину отказано в участии в Международном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января 2019 года. «Отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы», – прокомментировал это сообщение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что это – результат давления американцев, которые уже включили Костина, Вексельберга и Дерипаску в свои санкционные списки, и пытаются таким образом оказать давление через устроителей Давосского форума», – сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

«Я считаю это абсолютно незаконным, и разрушающим ту систему контактов, которая десятилетиями налаживалась между западными партнерами и представителями российского бизнеса (и в том числе структурами с участием государства, такими как банк ВТБ)», – подчеркнул сенатор. Джабаров уверен: «Это все звенья одной цепи, попытка сдержать Россию. Это касается не только конкретных лиц».

«Но надо пережить и это. Думаю, что наши уважаемые предприниматели не очень сильно расстроятся подобным решением Давосского форума», – полагает собеседник. Напротив, потеряет сам форум, который подвергая подобному остракизму бизнесменов из той или иной страны, вынужденно «варится в собственном соку». «Нельзя действовать по указке одной страны, которая никак не может понять, что однополярный мир закончился», – подчеркнул Джабаров.