Песков прокомментировал отказ Дерипаске и Костину в участии в Давосском форуме

Экономический форум в швейцарском Давосе «рубит свои основы», отказывая в участии предпринимателям Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков также отметил, что заинтересованные в российском бизнесе иностранцы всегда могут посетить Россию в рамках проводящихся там форумов, чтобы наладить контакты.

Международный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Тем временем Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в форуме. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.