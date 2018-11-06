Костина, Вексельберга и Дерипаску решили не пускать в Давос

На Всемирный экономический форум в Давосе в январе не будут приглашены три российских бизнесмена – совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, это связано с опасением международных организаций в связи с санкциями, которые наложены на российских бизнесменов Вашингтоном в апреле, передает ТАСС.

В то же время издание подчеркивает, что нет никаких законных оснований препятствовать их приезду на форум.

Источник также заявил, что из-за этого решения не удастся убедить президента России Владимира Путина посетить форум.

«На организаторов оказывается давление со стороны США, чтобы они не были приглашены», – заявил один из источников издания.

6 апреля США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России, в том числе под ограничения попали Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Олег Дерипаска, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие.