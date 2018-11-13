Россия примет участие в экономическом форуме в Давосе

Официальная делегация России примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил источник в правительстве.

«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и её состав будет определен позднее», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее фонд Росконгресс заявил, что прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» на ВЭФ-2019 в Давосе. Такое решение было принято из-за введенных ограничений на участие российских представителей бизнеса в форуме.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что Россия не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения по участию российских бизнесменов.

Financial Times сообщал, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе, который состоится в январе 2019 года.