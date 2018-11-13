«Русский дом» в Давосе отменен

Фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» в Давосе из-за ограничений на участие российских предпринимателей во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

«В ходе подготовки проекта сотрудники Фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Впервые о возможном отказе от участия государственных служащих и российских компаний с госучастием во Всемирном экономическом форуме в Давосе 13 ноября объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это стало ответом на заявление организаторов давосского форума о нежелательном участии крупнейших российских бизнесменов в ВЭФ.

В четверг, 6 декабря, Медведев в интервью российским каналам выразил мнение, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменят отношение к российским участникам и пригласят их.

Медведев напомнил, что «цель поездки на любой форум простая – пообщаться». «Мы всегда рады этому, всегда с удовольствием это делали, туда ездил наш бизнес, ездили представители власти. Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они какие-то там нехорошие, тогда нам нет смысла туда ездить», – подчеркнул премьер-министр.

Он пригласил представителей других стран на экономические форумы, проводящиеся в России: «Приезжайте к нам в Петербург, приезжайте к нам в Сочи, приезжайте к нам в Крым, приезжайте к нам во Владивосток».

В ноябре глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС рассказал об альтернативе экономическому форуму в Давосе.