Костин назвал альтернативу экономическому форуму в Давосе

Глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС рассказал об альтернативе экономическому форуму в Давосе.

«У нас есть питерский форум международный (Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – прим. ВЗГЛЯД), который, вы знаете, привлекает очень много участников из-за рубежа и лидеров государств», – приводит РИА «Новости» слова Костина.

Глава ВТБ отметил, что в этом году на ПМЭФ присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и другие руководители стран.

Ранее стало известно, что российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии экономического форума в Давосе в связи с действием американских санкций.