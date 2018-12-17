СК возбудил дело после обрушения в Дзержинском

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ после крушения здания в подмосковном городе Дзержинский, где погибли три человека.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК по Московской области по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ)», – говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в производственном помещении рабочие занимались утеплением крыши.

«Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши. Трое рабочих, находившихся непосредственно на крыше при ее обрушении, погибли. Четверо рабочих, которые были внутри, с различными травмами госпитализированы», – говорится в сообщении ведомства.

«В результате происшествия в городе Дзержинский Московской области по предварительным данным пострадали 15 человек, из них трое погибли на месте, шесть человек госпитализированы, шестерым оказана амбулаторная помощь. Из шестерых госпитализированных в Дзержинскую городскую больницу двое в тяжелом состоянии, медицинским вертолетом они будут эвакуированы в травмцентры Москвы и Подольска, четверо в состоянии средней тяжести остаются в Дзержинском», – сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают следователи и спасатели, продолжается разбор завалов, в операции участвует 35 единиц техники.