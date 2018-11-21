Возросло число погибших при обрушении крыши здания в Подмосковье

В результате обрушения кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском погибли три человека, сообщили в экстренных службах региона.

«Спасатели достали из-под завалов тело третьего погибшего», – сказал собеседник РИА «Новости».

Эти сведения официально подтвердили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, при ЧП три человека погибли, еще четыре пострадали.

На месте работает крупная группировка спасателей, свыше 110 человек и 35 единиц техники.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате ЧП в Дзержинском.