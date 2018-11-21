Из-под завалов в подмосковном Дзержинском извлекли двух погибших

Спасатели достали тела двух человек из-под завалов после обрушения крыши производственного здания в подмосковном городе Дзержинском, сообщили в экстренных службах региона.

«Предварительно пострадали семь человек», – сказал собеседник РИА «Новости» в главке МЧС России.

«Из-под завала извлечено тело второго погибшего», – сказал источник агентства в экстренных службах.

Представитель экстренных служб добавил, что обрушение произошло в одноэтажном здании ангарного типа, принадлежащем ООО «Техногрупп». По уточненным данным, размер здания – 80 на 20 метров.

Обрушение перекрытий здания по производству холодильного оборудования произошло при проведении ремонтных работ.

Причиной обрушения здания стало нарушение техники безопасности во время ремонта, сообщил источник ТАСС.

На месте происшествия на данный момент работают 40 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. В готовность приведены подразделения Ногинского спасательного центра, Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас».

По факту обрушения следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК организовано проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что площадь обрушения здания составляла около 170 кв. метров.