Производственное здание обрушилось в Подмосковье, под завалами есть люди

В городе Дзержинский Московской области частично обрушилось здание, по предварительным данным, под завалами могут быть люди, сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, под завалами могут находиться люди», – сообщил источник ТАСС.

В ГУ МЧС по региону добавили, что в Дзержинском обрушилась кровля производственного здания.

«По предварительным данным, под завалами могут находиться от четырех до восьми человек», – сказал собеседник агентства в МЧС.

«Обрушилась кровля производственного здания на улице Академика Жукова», – сказал собеседник РИА «Новости» в МЧС России.

«Пострадали три человека, еще четверо могут находиться под завалами», – сообщил источник в ведомстве.

Площадь обрушения составила около 170 кв. метров, сказал источник агентства в экстренных службах региона. Он также добавил, что под завалами могут быть четыре человека.