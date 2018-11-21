Ярош призвал «открыть охоту» на священников УПЦ МП

Депутат Верховной рады, бывший глава радикальной группировки «Правый сектор*» Дмитрий Ярош призвал «открыть охоту» на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» – написал Ярош в Facebook, передает РИА «Новости».

В своем обращении украинский депутат отметил «тэгом» генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, ряд других народных депутатов, а также мэра Днепра Бориса Филатова и директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.