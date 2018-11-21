Порошенко покаялся за неисполненное обещание по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед народом своей страны за неисполненное обещание завершить боевые действия в Донбассе за короткий срок; глава украинского государства признался, что ему «стыдно за это».

«Мне стыдно, и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны», – приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».

Президент Украины добавил, что можно «найти тысячи объяснений и сотни оправданий», но данное им обещание является «ошибкой».

«И я могу еще раз извиниться перед украинским народом, что дал необоснованные надежды», – сказал Порошенко.

Он также призвал всех политиков «очень ответственно относиться к своим обещаниям».

В августе 2018 года Порошенко впервые извинился перед гражданами за данное четыре года назад обещание закончить военную операцию в Донбассе за считанные часы. Киевский политолог Владимир Скачко выразил уверенность, что Порошенко изначально сознательно лгал, давая такое обещание, и посоветовал украинскому президенту извиниться за победу на президентских выборах.

Напомним, в мае 2014 года Порошенко пообещал, что конфликт в Донбассе будет решен за считанные часы. «Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы... Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции», – заявлял тогда Порошенко.