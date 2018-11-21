Прокуратура США захотела тайно вывезти Бутину из тюрьмы

Американская прокуратура попросила суд разрешить тайно вывезти Марию Бутину из тюрьмы, чтобы россиянка могла дать показания, сообщается в закрытых судебных документах.

Daily Beast со ссылкой на документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ, пишет, что речь идет о показаниях по неуточненному «ожидающему решения уголовному делу», передает РИА «Новости».

О каком конкретно деле идет речь, не говорится, но молодой человек Бутиной Пол Эриксон, по данным издания, якобы получил письмо от федеральных прокуроров. В письме сообщается, что Эриксона могут привлечь к уголовной ответственности за работу в качестве иностранного агента.

Daily Beast объясняет секретность ходатайства заботой о безопасности Бутиной и общественности. По мнению прокуратуры, обнародование информации может быть использовано в интересах лиц, которые хотят «причинить вред» россиянке или запугать ее.

Прежде Бутину как минимум дважды вывозили в прокуратуру США в Вашингтоне.