Лавров прокомментировал признание Бутиной своей вины

Россиянка Мария Бутина заключила сделку с американским правосудием, чтобы поскорее освободиться и вернуться на родину, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Насколько я понимаю, весь смысл этой сделки с правосудием – такая практика характерна прежде всего для США – заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», – сказал министр, передает ТАСС.

Лавров предположил, что для Бутиной специально создали сложные условия содержания, «чтобы сломать ее волю и вынудить признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала».

Министр добавил, что Москва продолжит делать все, чтобы Бутина как можно скорее вернулась домой.

Напомним, Бутина признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения. Она утвердительно ответила на вопрос о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. Бутина также согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

СМИ сообщали, что Бутина согласилась предоставить следователям информацию об одном гражданине США и одном гражданине России.