Песков назвал обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает необоснованными обвинения в адрес россиянки Марии Бутиной.

«В Кремле не отреагировали (на признания Бутиной). Еще раз повторяем, что все обвинения в ее адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными. Все остальное – это уже вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что россиянка Мария Бутина заключила сделку с американским правосудием, чтобы поскорее освободиться и вернуться на родину.

Напомним, Бутина признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения. Она утвердительно ответила на вопрос о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. Бутина также согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

СМИ сообщали, что Бутина согласилась предоставить следователям информацию об одном гражданине США и одном гражданине России.