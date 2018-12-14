ЛНР заметила приготовления ВСУ к наступлению

Народная милиция ЛНР заявила об обнаружении тяжелого вооружения украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе; по этим данным, ВСУ переместили туда машины для понтонных переправ, танки и артиллерию, заявил и.о. начальника управления Народной милиции Михаил Филипоненко.

«В Станице Луганской вскрыты машины понтонно-мостового парка производства Великобритании», – сказал он, передает РИА «Новости».

Филипоненко рассказал, что силовики подводят тяжелое вооружение в район линии соприкосновения.

«На станцию погрузки в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие очередных двух эшелонов с танками и самоходными артиллерийскими установками. Прибывшая бронетехника, после разгрузки, проследовала в направлении населенного пункта Луганское», – сообщил он.

Подразделения Народной милиции ДНР приведены в полную боевую готовность для отражения наступления ВСУ, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

«Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100 процентов личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», – заявил Басурин.

12 декабря Басурин сообщил, что группировка ВСУ в количестве 12 тыс. человек 14 декабря начнет наступление со стороны Мариуполя.

Воинские части ДНР также были приведены в боевую готовность.