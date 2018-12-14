ДНР привела воинские части в боевую готовность

Воиские части самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в боевую готовность на фоне сообщений о готовящемся наступлении со стороны ВСУ, сообщили в ДНР.

В сводке народной милиции ДНР за неделю говорится, что появились данные о готовности ВСУ к проведению широкомасштабных наступательных боевых действий, сообщает «Донбасс сегодня».

«Несмотря на угрозу возможного наступления, наши подразделения выполняют все положения минского «Комплекса мер» и готовы к отражению нападения. Враг ни на метр не продвинется на нашу землю», – говорится в сводке.

Все воинские части приведены в полную боевую готовность. Подразделения на 100% укомплектованы личным составом, а также обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

«Все наши позиции дооборудованы в инженерном отношении таким образом, что укрепления позволяют безопасно находиться в них даже при точном попадании нескольких 152-мм артиллерийских боеприпасов», – говорится в сообщении.

На некоторых направлениях установлены инженерные заграждения и вырыты противотанковые рвы. Критически важные объекты усилены средствами ПВО.

Также говорится, что в населенных пунктах Новоазовск, Тельманово, Комсомольское и Старобешево сформированы народные дружины. Они должны «воспрепятствовать продвижению украинской бронетехники на маршрутах ее движения, а также незаконному введению ограниченного контингента НАТО под видом миротворцев».

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Киев в ближайшие дни может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что, по данным ДНР, уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса.