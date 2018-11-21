МИД предупредил о возможной провокации Киева в Донбассе

Киев в ближайшие дни может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, тревожные новости из этого региона продолжают поступать. Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией», – сообщил Захарова, передает РИА «Новости».

Кроме того, Захарова отметила, что президент Украины Петр Порошенко может использовать обострение в Донбассе для продления военного положения и даже отмены выборов.

«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Порошенко, нужно как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов. Это резкое обострение в Донбассе также даст ему повод для продления военного положения вплоть до возможности отмены президентских выборов», – сообщила Захарова.

Также Захарова заявила, что Россия примет ответные меры, если Киев не обеспечит безопасность российских дипломатов на Украине, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что, по данным ДНР, уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса.