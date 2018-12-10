Названа дата масштабного наступления ВСУ на ДНР

Группировка ВСУ в количестве 12 тыс. человек 14 декабря начнет наступление со стороны Мариуполя, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.

«Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на мариупольском направлении. Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков. Цель планируемого наступления – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между ДНР и РФ в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», – сказал Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

Уточняется, что ударная наступательная группировка сосредоточена вдоль линии соприкосновения возле населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь.

По сведениям разведки, там расположено свыше 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов. В районе Володарского зафиксированы 12 единиц РСЗО «Смерч».

«По замыслу украинского командования утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное – Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», – указал Басурин.

После окончания операции полк «Азов» и 36 бригада морской пехоты должна будет зачистить от «нежелательных элементов» захваченную территорию.

По тем же данным, поводом для нападения станет теракт, который украинские спецслужбы устроят в Мариуполе. За несколько дней до атаки на металлургическом комбинате имени Ильича будет подорвано хранилище с химикатами. Не исключается применение БПЛА, приспособленных для сброса мин и ручных гранат.

«В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на ДНР. Призываю наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на военные приготовления ВСУ и остановить агрессию. Когда возобновятся боевые действия, вы не сможете сказать, что не знали о ее подготовке», – подвел итог Басурин.

Ранее сообщалось, что ВСУ доставили в Донбасс большое количество ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2; с их помощью планируется осуществить химическую провокацию.