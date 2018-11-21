Стало известно, как ВСУ собрались осуществить провокацию с химоружием в Донбассе

ВСУ доставили в Донбасс большое количество ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2, с помощью которых в регионе будет проведена химическая провокация, заявил начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Bayraktar может нести до семидесяти килограмм полезной нагрузки. Данные беспилотные средства будут задействованы для проведения химической провокации над своей территорией, а также для налета на критически важные объекты республики», – приводятся слова Безсонова в Telegram-канале WarGonzo.

Не исключены и другие варианты развития событий, каждый из которых, по его словам, нацелен на получение «морального права» украинских властей «для нанесения массированного ракетно-авиационного удара» по территории ДНР и дальнейшего наступления.

Ранее глава МИД провозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила в связи с полученными разведданными о вероятности применения ВСУ химического оружия в зоне конфликта в Донбассе.