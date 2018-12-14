Лукашенко дал объяснения по поводу своих извинений перед Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями российских медиа в Минске заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об извинениях на саммите в Санкт-Петербурге перед российским лидером Владимиром Путиным.

Во время заседания Высшего Евразийского совета Лукашенко выразил недовольство относительно высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. Путин предложил продолжить диалог позже и уже без СМИ, передает РИА «Новости».

«В Питере закончилось совещание... Отвечаю ему (российскому телеканалу –прим. ВЗГЛЯД) на вопрос, говорю, что там (на встрече президентов в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета – прим. ВЗГЛЯД) накал был ... пришлось друг перед другом извиняться. Что они делают: они дают перепалку с Путиным (президентом России о цене на российский газ для Белоруссии - прим. ВЗГЛЯД) в открытом эфире, а дальше - Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами!», - заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, во время дискуссий на этом заседании все его участники извинялись друг перед другом. «Я перед Николом (и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном - прим. ВЗГЛЯД) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была... Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании», - сообщил белорусский президент.

Лукашенко уверен, что СМИ намеренно решили так интерпретировать его слова и заявил, что такой подход журналистов его «бесит», призвал работников СМИ общаться честно и передавать объективный контекст ситуации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен извиниться перед российским коллегой Владимиром Путиным из-за спора о цене на газ.

Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ для жителей Белоруссии на саммите ЕАЭС, проходящем в Санкт-Петербурге.