Полиция уточнила итог вооруженного нападения на полицейских в Назрани

Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате подрыва гранаты в Назрани, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

«Сегодня около 18.00 мск в торговом центре на улице Картоева города Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали двое сотрудников», – приводит слова собеседника ТАСС.

Также сообщается, что силовики ликвидировали напавших на прикомандированных в республику полицейских. «Ответным огнем нападавшие нейтрализованы, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Ранее появлялась информация об одном погибшем и двоих пострадавших, также сообщалось, что при взрыве в Назрани погибли двое полицейских.