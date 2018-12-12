При взрыве в Назрани погибли двое полицейских

По данным источников, в Ингушетии произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли двое полицейских.

«В Назрани недалеко от торгового центра «Ковчег» подорван легковой автомобиль. По предварительной информации, погибли двое полицейских», – цитирует «Интерфакс» слова своего источника.

Еще один источник агентства подтвердил информацию, отметив, что сотрудники правоохранительных органов тяжело ранены. По одной из версий, в машину забросили гранату. Все подробности происшествия выясняются.

Ранее источник из правоохранительных органов сообщал, что в районе торгового центра в Назрани в силовиков бросили гранату неизвестные, в результате чего пострадали люди.