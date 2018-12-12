У торгового центра в Назрани в силовиков бросили гранату

В районе торгового центра в Назрани неизвестный бросил гранату в силовиков, есть раненые, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии.

«Вечером в среду у торгового центра «Ковчег» в Назрани неизвестный бросил гранату в двух силовиков. В результате взрыва есть раненые», – передает его слова РИА «Новости».

Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Telegram-канал Mash утверждает, что при задержании двое боевиков были ликвидированы. Их личности еще не установлены.