Устроивший стрельбу в Страсбурге мужчина имел 27 судимостей

Мужчина, открывший стрельбу во вторник вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге, имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии, сообщил прокурор Парижа Реми Эйтз.

«Он имел проблемы с правосудием на протяжении многих лет. Был осужден 27 раз. Неоднократно сидел в тюрьме за преступления во Франции, Германии и Швейцарии», – отметил прокурор, передает ТАСС.

Напомним, вечером вторника во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком произошла стрельба. Нападавший скрылся с места происшествия, но его личность установлена: это 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Ш. Утром вторника подозреваемого должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При этом во время обысков по месту его проживания обнаружили гранаты.

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт. Полицейские задержали двух братьев стрелявшего.