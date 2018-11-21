В доме стрелка из Страсбурга нашли гранаты

В ходе обыска в доме подозреваемого в стрельбе в центре французского Страсбурга утром вторника обнаружили гранаты, сообщает телеканал BFM. Между тем, полицейская операция в районе Нойдорф не увенчалась успехом, поиски стрелка продолжаются.

Как сообщает местный портал Dernieres nouvelles d’Alsace (DNA), полицейские проверили дома по адресу 3, 5 и 7 по улице Эпиналь в районе Нойдорф, однако подозреваемого не удалось обнаружить, поиски продолжаются, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что полиция вынесла дверь в одном из домов, где, как предполагалось, скрывается злоумышленник.

Вечером вторника во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли четыре человека. Сообщалось об 12 пострадавших, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Стрелок пустился в бега. Его личность установили. Это 29-летний уроженец Страсбурга, ранее судимый за вооруженное нападение и приговоренный к тюрьме. Утром вторника его должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома».

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт. Жителей Страсбурга просят не покидать дома. Остановлена работа городского транспорта.