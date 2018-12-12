Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырех человек

В результате стрельбы, открытой на рождественской ярмарке в центре французского Страсбурга, погибли четыре человека, сообщает телеканал BFM. По информации СМИ, стрелка должны были задержать за убийство утром вторника, однако его «не оказалось дома».

Как сообщает France Info со ссылкой на источники, «подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга, должен был быть задержан сегодня утром (утром вторника, 11 декабря, – прим. ВЗГЛЯД) за убийство, но его не оказалось дома», передает РИА «Новости».

В настоящее время полиция проводит операцию в районе Страсбурга Нойдорф, где укрывается мужчина, открывший огонь.

По информации газеты «Прогрэ», стрельба во вторник вечером произошла в трех точках города. В частности, выстрелы прозвучали на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, еще один эпизод произошел на улице Орфевр, а третий – на пересечении улиц Гран и Савон, передает ТАСС.

Жителей просят не покидать дома. Остановлена работа городского транспорта.

Вечером вторника во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла перестрелка. Стрелок, личность которого установлена, пустился в бега. Позже в одном из кварталов Страсбурга вновь послышались звуки выстрелов. По информации французских СМИ, военные вступили в перестрелку с нападавшим.

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в связи с перестрелкой в Страсбурге призвала россиян, находящихся во Франции, проявлять осторожность.