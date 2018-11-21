Военные вступили в перестрелку с нападавшим в Страсбурге

В одном из кварталов Страсбурга, где укрылся мужчина, открывший стрельбу возле рождественской ярмарки в центре города, слышны звуки выстрелов. По информации французских СМИ, военные вступили в перестрелку с нападавшим.

Стрелок был ранен в перестрелке с военными, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Портал France Info сообщает, что нападавший мужчина был известен полиции за нарушение закона. Утверждается, что он числился в реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности – так называемых fiche S, передает РИА «Новости».

Вечером во вторник во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла перестрелка. По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека, 11 пострадавших. Стрелок, личность которого установлена, пустился в бега. По информации правоохранительных органов, злоумышленник вел стрельбу из автоматического оружия.

Расследование стрельбы ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в связи с перестрелкой в Страсбурге призвала россиян, находящихся во Франции, проявлять осторожность.