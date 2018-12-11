В центре Страсбурга открыли стрельбу, есть жертвы

Вечером во вторник во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла перестрелка, в результате которой, по поступающим сообщениям, погиб один человек, десять получили ранения. Стрелок, личность которого установлена, пустился в бега, его разыскивают.

МВД Франции сообщило о «серьезном инциденте, связанном с общественной безопасностью». Жителей города призвали не выходить из дома и соблюдать указания представителей властей, передает РИА «Новости».

Местные власти пока не раскрывают подробности инцидента.

По информации France Info, чрезвычайный протокол – так называемый белый план – активирован в больницах Страсбурга, его применяют в случае терактов и катастроф. Сообщается также, что полиция эвакуировала людей из центра города, передает ТАСС.

Российское консульство в Страсбурге не располагает информацией о гражданах России, которые могли пострадать при перестрелке.

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов сообщил, что стрельбу открыли на рождественском базаре, входы в здание ЕП перекрыли. «Мы не можем вернуться на рабочее место, забрать вещи», – сообщил он.

Из-за стрельбы в городе перекрыли движение автобусов и трамваев.

Глава МВД Франции находится в кризисном центре министерства, чтобы лично следить за ситуацией в Страсбурге.

По информации правоохранительных органов, злоумышленник вел стрельбу из автоматического оружия.

Последние несколько недель во Франции бушевали протесты «желтых жилетов», начавшиеся с недовольства ростом цен на топливо. Позже митингующие стали требовать улучшения социального положения. Наблюдатели отмечали, что события в стране напоминают типичные черты цветных революций. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.