Захарова обратилась к россиянам из-за стрельбы во Франции

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12 декабря, среда | Последнее обновление — 00:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Военные вступили в перестрелку с нападавшим в Страсбурге
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»
Французский бунт ударит по Евросоюзу
Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы
Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
«Солженицын» как пароль для русских
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ
Сергей Худиев, публицист, богослов
Картина «гэбня вызывает инакомыслящих на беседы» считалась частью советского прошлого – в противостоянии сторонникам «западного пути». Теперь поведение коммунистов воспроизводят «свои» в ходе осуществления западного проекта. Подробности...
Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей
Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...
За что дерутся украинские депутаты
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Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
Обсуждение: 38 комментариев
«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
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