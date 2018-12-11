Захарова обратилась к россиянам из-за стрельбы во Франции

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в связи с перестрелкой в Страсбурге призвала россиян, находящихся во Франции, проявлять осторожность.

Она сообщила, что генеральное консульство России в Страсбурге проверяет информацию о пострадавших в ходе стрельбы в центре города.

«Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность», – приводит ее слова РИА «Новости».

В случае возникновения чрезвычайной ситуации Захарова посоветовала россиянам обращаться в российские загранучреждения во Франции по телефонам, указанным на сайтах и аккаунтах в социальных сетях.

Она также напомнила о мобильном приложении «Зарубежный помощник», которое может пригодиться в таких случаях.

Вечером во вторник во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла перестрелка. По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека, 10 пострадавших. Стрелок, личность которого установлена, пустился в бега, его разыскивают. По информации правоохранительных органов, злоумышленник вел стрельбу из автоматического оружия.