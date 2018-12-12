Власти Франции назвали стрельбу в Страсбурге терактом

Стрельбу около рождественской ярмарки, произошедшую во вторник в Страсбурге, французские власти рассматривают как теракт, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сообщается, что антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование по факту стрельбы в центре Страсбурга, передает РИА «Новости».

Преступник, устроивший стрельбу, был занесен в список подозреваемых в терроризме. Сведения о нападавшем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности. Уточняется, что ему 29 лет, он родился в Страсбурга, передает ТАСС.

Местные власти сообщают, что семь человек, получивших ранения в результате стрельбы в центре французского Страсбурга, находятся в тяжелом состоянии.

Вечером во вторник во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла перестрелка. По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека, 11 пострадавших. Стрелок, личность которого установлена, пустился в бега. По информации правоохранительных органов, злоумышленник вел стрельбу из автоматического оружия.

Позже в одном из кварталов Страсбурга вновь послышались звуки выстрелов. По информации французских СМИ, военные вступили в перестрелку с нападавшим.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в связи с перестрелкой в Страсбурге призвала россиян, находящихся во Франции, проявлять осторожность.

Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из самых популярных в Европе. Ежегодно ее посещают около 2 млн человек. В префектуре полиции отметили, что она тщательно охраняется.