Задержаны братья страсбургского стрелка

Полицейские задержали двух братьев мужчины, накануне открывшего стрельбу по прохожим в центре французского Страсбурга.

«По нашей информации, два брата подозреваемого помещены под стражу. Один из них числится в (реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности) fiche S», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Figaro.

При этом местный портал DNA располагает информацией о задержании одного брата преступника.

«Такая мера предпринята полицейскими в том числе для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением», – поясняет портал.

Инцидент французские власти склонны рассматривать как теракт. Так, министр юстиции Франции Николь Беллубэ выразила предположение, что стрельбу в Страсбурге можно назвать терактом, объяснив это тем, что в расследовании дела участвует антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

«С того момента, как привлечено антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа, можно в действительности говорить о теракте», – заявила министр в эфире телеканала Public Senat.

Напомним, во вторник во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком произошла стрельба. Нападавший скрылся с места происшествия, но его личность установлена: это 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Ш., ранее судимый за вооруженное нападение и приговоренный к тюрьме. Сообщается, что он также был известен германским правоохранительным органам.

Накануне инцидента подозреваемого должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При этом во время обысков по месту его проживания найдены гранаты.