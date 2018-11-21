Полиция Франции начала операцию в районе собора Страсбурга

Французские правоохранители проводят спецоперацию в районе кафедрального собора в Страсбурге, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Одновременно Федеральная полиция ФРГ усилила контроль на границе с Францией. Как долго будет сохраняться усиленный контроль, пока неизвестно. «Мы зависим от французских коллег. До тех пор пока ситуация не урегулирована, мы будем осуществлять проверки», – отметили в полиции, добавив, что на ключевых погранпереходах время проверки может составлять до 90 минут.

Вместе с тем жительница Страсбурга Жанна Елистратова сообщила, что граница между Францией и Германией вовсе закрыта из-за инцидента со стрельбой. «После происшествия город закрыли и никого не выпускали. Было сообщение, что таможенники также закрыли границу с Германией», – сказала она РИА «Новости».

По ее словам, в городе после инцидента не ходил общественный транспорт и скоростной трамвай, который является аналогом метро для жителей Страсбурга.

Тем временем число раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до 13 человек, из них восемь получили тяжелые ранения. Еще трое погибли, передает ТАСС.

Напомним, вечером вторника во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком произошла стрельба. Нападавший скрылся с места происшествия, но его личность установлена: это 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Ш., ранее судимый за вооруженное нападение и приговоренный к тюрьме. Он также был известен германским правоохранительным органам.

Утром вторника подозреваемого должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При этом во время обысков по месту его проживания обнаружили гранаты.

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт.