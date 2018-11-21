Выяснилось, как стрелок из Страсбурга скрылся с места преступления

Французский телеканал BFM раскрыл, как мужчина, устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, скрылся с места происшествия; поиски подозреваемого пока не увенчались успехом.

«По информации, которую мы собрали с наших источников, покидая рождественский рынок в Страсбурге, стрелок взял такси», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

По словам водителя такси, мужчина ранен. Канал уточняет, что в него стрелял военнослужащий операции Sentinelle.

Тем временем, мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур по погибшим. Рождественская ярмарка не будет работать 12 декабря. Также по решению мэрии были отменены все спектакли в театрах, передает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв в Страсбург, созвал срочное совещание кризисного штаба МВД в связи с антитеррористической операцией в городе. Главу государства встречали премьер-министр Эдуар Филипп и главы министерства. Совещание проходит при закрытых дверях.

Вечером вторника во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли четыре человека. Сообщалось об 12 пострадавших, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Стрелок пустился в бега. Его личность установили: это 29-летний уроженец Страсбурга, ранее судимый за вооруженное нападение и приговоренный к тюрьме. Утром вторника его должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При этом во время обысков по месту его проживания обнаружили гранаты.

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт. Жителей Страсбурга просят не покидать дома. Остановлена работа городского транспорта.