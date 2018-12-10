Лавров оценил масштабы русофобии на Украине

Русофобия на Украине приняла беспрецедентные масштабы и фактически стала частью государственной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы и, по сути, стала частью государственной политики», – цитирует главу МИД России ТАСС.

Лавров выразил обеспокоенность сообщениями о проведенных СБУ в Полтаве обысков в квартире члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, председателя правления объединения «Русское содружество» Сергея Провоторова.

«Ему и двум его коллегам вменяются действия, якобы совершенные – ни много ни мало – с целью изменения государственной границы Украины, а также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению таких действий», – заявил министр.

Лавров добавил, что «особый цинизм» заключается в том, что обыск был проведен в день рождения Протоворова, 7 декабря, «а сегодня, когда весь мир отмечает Международный день прав человека, Провоторова и других соотечественников вызвали на допрос в СБУ».

Ранее, сотрудники СБУ проводили обыски у руководителя объединения «Сила добра» и правозащитницы Елены Бережной. Бережная сообщала в социальных сетях, что сотрудники СБУ выламывают двери ее квартиры, а также проводят обыски всех участвующих в подготовке митинга рядом с памятником генералу Ватутину.